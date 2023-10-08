Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Suriyeliler Yozgat’ı 3’üncü sıraya taşıdı! Suriyeliler Yozgat’ı 3’üncü sıraya taşıdı!

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:14     06:36     12:34     15:46     18:21     19:38

Akdağmadeni    05:09     06:32     12:29     15:42     18:17     19:34

Aydıncık             05:12     06:35     12:32     15:44     18:19     19:37

Boğazlıyan         05:12     06:34     12:32     15:45     18:20     19:36

Çandır                 05:11     06:33     12:31     15:44     18:18     19:35

Çayıralan            05:11     06:33     12:30     15:43     18:18     19:35

Çekerek              05:11     06:34     12:31     15:43     18:18     19:36

Kadışehri            05:10     06:32     12:30     15:42     18:17     19:34

Saraykent           05:11     06:33     12:31     15:43     18:18     19:35

Sarıkaya              05:12     06:34     12:31     15:44     18:19     19:36                                    

Şefaatli               05:14     06:36     12:34     15:47     18:21     19:38

Sorgun                05:12     06:35     12:32     15:45     18:19     19:37

Yenifakılı            05:13     06:35     12:33     15:46     18:20     19:37

Yerköy                05:15     06:38     12:35     15:48     18:22     19:39