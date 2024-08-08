Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:02     05:39    12:51    16:42    19:54    21:24

Akdağmadeni    03:58    05:35    12:47    16:37    19:49    21:19

Aydıncık             03:58     05:37    12:50    16:40    19:52    21:24

Boğazlıyan         04:03     05:39    12:50    16:39    19:51    21:20

Namık Tan kimdir? Namık Tan kimdir?

Çandır                 04:01    05:38    12:49    16:38    19:50    21:19

Çayıralan            04:01    05:37    12:48    16:38    19:49    21:19

Çekerek              03:58    05:36    12:49    16:39    19:51    21:23

Kadışehri            03:57    05:35    12:48    16:38    19:50    21:21

Saraykent           03:59    05:37    12:49    16:39    19:51    21:21

Sarıkaya              04:01    05:38    12:49    16:39    19:51    21:21

Şefaatli                04:03   05:40    12:52    16:42    19:53    21:23

Sorgun                04:00    05:38    12:50    16:40    19:52    21:23

Yenifakılı            04:04     05:40    12:51    16:40    19:52    21:21

Yerköy                04:04     05:41    12:53    16:43    19:55    21:25

Kaynak: Haber Merkezi