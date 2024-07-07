Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:20     05:13     12:51     16:47     20:19     22:03

Akdağmadeni    03:17     05:09     12:46     16:43     20:14     21:58

Aydıncık             03:16     05:10     12:49     16:46     20:18     22:03

Boğazlıyan         03:23     05:13     12:49     16:44     20:15     21:57

Çandır                 03:21     05:12     12:48     16:43     20:14     21:57

Çayıralan            03:20     05:11     12:47     16:43     20:14     21:56

Yoğun yağış köyü vurdu, sokakları su bastı Yoğun yağış köyü vurdu, sokakları su bastı

Çekerek              03:16     05:09     12:48     16:45     20:17     22:02

Kadışehri            03:15     05:08     12:47     16:44     20:15     22:00

Saraykent           03:18     05:10     12:48     16:44     20:16     21:59

Sarıkaya              03:20     05:11     12:48     16:44     20:16     21:59

Şefaatli                03:22    05:14     12:51     16:47     20:18     22:01

Sorgun                03:19     05:11     12:49     16:46     20:17     22:02

Yenifakılı            03:23     05:14     12:50     16:45     20:16     21:58

Yerköy                03:23     05:15     12:52     16:48     20:20     22:03

Kaynak: Haber Merkezi