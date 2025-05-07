Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat hava durumu 7 Mayıs 2025 Yozgat hava durumu 7 Mayıs 2025

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:48     05:27     12:42     16:34     19:48     21:20

Akdağmadeni   03:45      05:23     12:38     16:29     19:43     21:14

Aydıncık             03:45     05:25     12:40     16:32     19:46     21:19

Boğazlıyan         03:50     05:27     12:41     16:31     19:44     21:15

Çandır                 03:48     05:26     12:40     16:30     19:43     21:14

Çayıralan            03:47     05:25     12:39     16:29     19:43     21:14

Çekerek              03:44     05:24     12:40     16:31     19:45     21:18

Kadışehri            03:44     05:23     12:38     16:30     19:44     21:16

Saraykent           03:46     05:25     12:40     16:31     19:44     21:16

Sarıkaya              03:48     05:26     12:40     16:31     19:45     21:16

Şefaatli               03:50     05:28     12:43     16:33     19:47     21:18

Sorgun                03:47     05:26     12:41     16:32     19:46     21:18

Yenifakılı            03:50     05:28     12:42     16:32     19:45     21:16

Yerköy                03:51     05:29     12:44     16:35     19:48     21:20

Kaynak: Haber Merkezi