Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:48 05:27 12:42 16:34 19:48 21:20

Akdağmadeni 03:45 05:23 12:38 16:29 19:43 21:14

Aydıncık 03:45 05:25 12:40 16:32 19:46 21:19

Boğazlıyan 03:50 05:27 12:41 16:31 19:44 21:15

Çandır 03:48 05:26 12:40 16:30 19:43 21:14

Çayıralan 03:47 05:25 12:39 16:29 19:43 21:14

Çekerek 03:44 05:24 12:40 16:31 19:45 21:18

Kadışehri 03:44 05:23 12:38 16:30 19:44 21:16

Saraykent 03:46 05:25 12:40 16:31 19:44 21:16

Sarıkaya 03:48 05:26 12:40 16:31 19:45 21:16

Şefaatli 03:50 05:28 12:43 16:33 19:47 21:18

Sorgun 03:47 05:26 12:41 16:32 19:46 21:18

Yenifakılı 03:50 05:28 12:42 16:32 19:45 21:16

Yerköy 03:51 05:29 12:44 16:35 19:48 21:20