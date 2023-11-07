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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:44 07:09 12:29 15:15 17:40 19:00

Akdağmadeni 05:39 07:04 12:25 15:11 17:36 18:56

Aydıncık 05:42 07:07 12:28 15:12 17:38 18:58

Boğazlıyan 05:41 07:06 12:28 15:14 17:40 18:59

Çandır 05:40 07:05 12:27 15:13 17:39 18:58

Çayıralan 05:40 07:04 12:26 15:12 17:38 18:57

Çekerek 05:41 07:06 12:27 15:12 17:37 18:57

Kadışehri 05:40 07:05 12:25 15:10 17:36 18:56

Saraykent 05:41 07:06 12:27 15:12 17:38 18:57

Sarıkaya 05:41 07:06 12:27 15:13 17:39 18:58

Şefaatli 05:44 07:08 12:30 15:16 17:41 19:01

Sorgun 05:41 07:06 12:28 15:14 17:40 19:00

Yenifakılı 05:42 07:07 12:29 15:15 17:41 19:00

Yerköy 05:45 07:10 12:31 15:16 17:42 19:02