Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:44     07:09     12:29     15:15     17:40     19:00

Akdağmadeni    05:39     07:04     12:25     15:11     17:36     18:56

Aydıncık             05:42     07:07     12:28     15:12     17:38     18:58

Boğazlıyan         05:41     07:06     12:28     15:14     17:40     18:59

Filistin Bayrağı, karpuz dilimi! Filistin Bayrağı, karpuz dilimi!

Çandır                 05:40     07:05     12:27     15:13     17:39     18:58

Çayıralan            05:40     07:04     12:26     15:12     17:38     18:57

Çekerek              05:41     07:06     12:27     15:12     17:37     18:57

Kadışehri            05:40     07:05     12:25     15:10     17:36     18:56

Saraykent           05:41     07:06     12:27     15:12     17:38     18:57

Sarıkaya              05:41     07:06     12:27     15:13     17:39     18:58    

Şefaatli                05:44    07:08     12:30     15:16     17:41     19:01

Sorgun                05:41     07:06     12:28     15:14     17:40     19:00

Yenifakılı            05:42     07:07     12:29     15:15     17:41     19:00

Yerköy                05:45     07:10     12:31     15:16     17:42     19:02

Kaynak: Haber Merkezi