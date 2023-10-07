Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:13 06:35 12:34 15:47 18:22 19:40
Akdağmadeni 05:08 06:31 12:30 15:43 18:18 19:35
Aydıncık 05:11 06:34 12:32 15:45 18:20 19:38
Boğazlıyan 05:11 06:33 12:32 15:46 18:21 19:38
Çandır 05:10 06:32 12:31 15:45 18:20 19:37
Çayıralan 05:10 06:32 12:30 15:44 18:19 19:36
Çekerek 05:10 06:33 12:31 15:44 18:20 19:37
Kadışehri 05:09 06:31 12:30 15:43 18:18 19:36
Saraykent 05:10 06:32 12:31 15:45 18:20 19:37
Sarıkaya 05:11 06:33 12:32 15:45 18:20 19:37
Şefaatli 05:13 06:35 12:34 15:48 18:23 19:40
Sorgun 05:11 06:34 12:32 15:46 18:21 19:38
Yenifakılı 05:12 06:34 12:33 15:47 18:22 19:39
Yerköy 05:14 06:37 12:35 15:49 18:24 19:41