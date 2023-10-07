Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:13     06:35     12:34     15:47     18:22     19:40

Akdağmadeni    05:08     06:31     12:30     15:43     18:18     19:35

Anadolu'nun merkezindeki şehir Yozgat: İşte Yozgat’ın tarihi! Anadolu'nun merkezindeki şehir Yozgat: İşte Yozgat’ın tarihi!

Aydıncık             05:11     06:34     12:32     15:45     18:20     19:38

Boğazlıyan         05:11     06:33     12:32     15:46     18:21     19:38

Çandır                 05:10     06:32     12:31     15:45     18:20     19:37

Çayıralan            05:10     06:32     12:30     15:44     18:19     19:36

Çekerek              05:10     06:33     12:31     15:44     18:20     19:37

Kadışehri            05:09     06:31     12:30     15:43     18:18     19:36

Saraykent           05:10     06:32     12:31     15:45     18:20     19:37

Sarıkaya              05:11     06:33     12:32     15:45     18:20     19:37                                    

Şefaatli               05:13     06:35     12:34     15:48     18:23     19:40

Sorgun                05:11     06:34     12:32     15:46     18:21     19:38

Yenifakılı            05:12     06:34     12:33     15:47     18:22     19:39

Yerköy                05:14     06:37     12:35     15:49     18:24     19:41