Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:13 06:35 12:34 15:47 18:22 19:40

Akdağmadeni 05:08 06:31 12:30 15:43 18:18 19:35

Aydıncık 05:11 06:34 12:32 15:45 18:20 19:38

Boğazlıyan 05:11 06:33 12:32 15:46 18:21 19:38

Çandır 05:10 06:32 12:31 15:45 18:20 19:37

Çayıralan 05:10 06:32 12:30 15:44 18:19 19:36

Çekerek 05:10 06:33 12:31 15:44 18:20 19:37

Kadışehri 05:09 06:31 12:30 15:43 18:18 19:36

Saraykent 05:10 06:32 12:31 15:45 18:20 19:37

Sarıkaya 05:11 06:33 12:32 15:45 18:20 19:37

Şefaatli 05:13 06:35 12:34 15:48 18:23 19:40

Sorgun 05:11 06:34 12:32 15:46 18:21 19:38

Yenifakılı 05:12 06:34 12:33 15:47 18:22 19:39

Yerköy 05:14 06:37 12:35 15:49 18:24 19:41