Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:00 05:38 12:52 16:42 19:55 21:26

Akdağmadeni 03:57 05:34 12:47 16:38 19:50 21:21

Aydıncık 03:57 05:36 12:50 16:41 19:54 21:26

Boğazlıyan 04:01 05:38 12:50 16:40 19:52 21:22

Çandır 04:00 05:37 12:49 16:39 19:51 21:21

Çayıralan 03:59 05:36 12:48 16:38 19:50 21:21

Çekerek 03:56 05:35 12:49 16:40 19:53 21:24

Kadışehri 03:56 05:34 12:48 16:38 19:51 21:23

Saraykent 03:58 05:36 12:49 16:39 19:52 21:23

Sarıkaya 03:59 05:37 12:49 16:39 19:52 21:22

Şefaatli 04:02 05:39 12:52 16:42 19:54 21:25

Sorgun 03:59 05:37 12:50 16:41 19:53 21:25

Yenifakılı 04:02 05:39 12:51 16:41 19:53 21:23

Yerköy 04:02 05:40 12:53 16:43 19:56 21:27