Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:00 05:38 12:52 16:42 19:55 21:26
Akdağmadeni 03:57 05:34 12:47 16:38 19:50 21:21
Aydıncık 03:57 05:36 12:50 16:41 19:54 21:26
Boğazlıyan 04:01 05:38 12:50 16:40 19:52 21:22
Çandır 04:00 05:37 12:49 16:39 19:51 21:21
Çayıralan 03:59 05:36 12:48 16:38 19:50 21:21
Çekerek 03:56 05:35 12:49 16:40 19:53 21:24
Kadışehri 03:56 05:34 12:48 16:38 19:51 21:23
Saraykent 03:58 05:36 12:49 16:39 19:52 21:23
Sarıkaya 03:59 05:37 12:49 16:39 19:52 21:22
Şefaatli 04:02 05:39 12:52 16:42 19:54 21:25
Sorgun 03:59 05:37 12:50 16:41 19:53 21:25
Yenifakılı 04:02 05:39 12:51 16:41 19:53 21:23
Yerköy 04:02 05:40 12:53 16:43 19:56 21:27