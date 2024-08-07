Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:00     05:38     12:52     16:42     19:55     21:26

Akdağmadeni    03:57     05:34     12:47     16:38     19:50     21:21

Aydıncık             03:57     05:36     12:50     16:41     19:54     21:26

Boğazlıyan         04:01     05:38     12:50     16:40     19:52     21:22

Çandır                 04:00     05:37     12:49     16:39     19:51     21:21

Çayıralan            03:59     05:36     12:48     16:38     19:50     21:21

Çekerek              03:56     05:35     12:49     16:40     19:53     21:24

Kadışehri            03:56     05:34     12:48     16:38     19:51     21:23

Saraykent           03:58     05:36     12:49     16:39     19:52     21:23

Sarıkaya              03:59     05:37     12:49     16:39     19:52     21:22

Masterchef Ayşe Ekiz kimdir? Masterchef Ayşe Ekiz kimdir?

Şefaatli                04:02    05:39     12:52     16:42     19:54     21:25

Sorgun                03:59     05:37     12:50     16:41     19:53     21:25

Yenifakılı            04:02     05:39     12:51     16:41     19:53     21:23

Yerköy                04:02     05:40     12:53     16:43     19:56     21:27

Kaynak: Haber Merkezi