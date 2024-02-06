Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:13     07:38     13:00     15:46     18:12     19:31

Akdağmadeni    06:09     07:33     12:55     15:42     18:08     19:27

Aydıncık             06:11     07:37     12:58     15:43     18:09     19:29

Boğazlıyan         06:11     07:35     12:58     15:46     18:11     19:30

Çandır                 06:10     07:34     12:57     15:44     18:10     19:29

Çayıralan            06:09     07:34     12:56     15:44     18:09     19:28

Çekerek              06:10     07:36     12:57     15:43     18:08     19:29

Kadışehri            06:09     07:34     12:56     15:42     18:07     19:27

Saraykent           06:10     07:35     12:57     15:43     18:09     19:29

Sarıkaya              06:10     07:35     12:57     15:44     18:10     19:29

Şefaatli                06:13    07:37     13:00     15:47     18:13     19:32

Sorgun                06:11     07:36     12:58     15:45     18:10     19:30

Yozgat namaz vakitleri 03 Şubat 2024 Cumartesi Yozgat namaz vakitleri 03 Şubat 2024 Cumartesi

Yenifakılı            06:12     07:36     12:59     15:46     18:12     19:31

Yerköy                06:12     07:36     12:59     15:46     18:12     19:31

Kaynak: Haber Merkezi