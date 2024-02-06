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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:13 07:38 13:00 15:46 18:12 19:31

Akdağmadeni 06:09 07:33 12:55 15:42 18:08 19:27

Aydıncık 06:11 07:37 12:58 15:43 18:09 19:29

Boğazlıyan 06:11 07:35 12:58 15:46 18:11 19:30

Çandır 06:10 07:34 12:57 15:44 18:10 19:29

Çayıralan 06:09 07:34 12:56 15:44 18:09 19:28

Çekerek 06:10 07:36 12:57 15:43 18:08 19:29

Kadışehri 06:09 07:34 12:56 15:42 18:07 19:27

Saraykent 06:10 07:35 12:57 15:43 18:09 19:29

Sarıkaya 06:10 07:35 12:57 15:44 18:10 19:29

Şefaatli 06:13 07:37 13:00 15:47 18:13 19:32

Sorgun 06:11 07:36 12:58 15:45 18:10 19:30

Yenifakılı 06:12 07:36 12:59 15:46 18:12 19:31

Yerköy 06:12 07:36 12:59 15:46 18:12 19:31