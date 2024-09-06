Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Ünlü oyuncu Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncu Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı?

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:40     06:07     12:44     16:21     19:12     20:33

Akdağmadeni   04:36      06:02     12:40     16:16     19:07     20:28

Aydıncık             04:37     06:04     12:42     16:19     19:10     20:32

Boğazlıyan         04:40     06:05     12:42     16:19     19:10     20:30

Çandır                 04:38     06:04     12:41     16:18     19:09     20:29

Çayıralan            04:38     06:04     12:41     16:17     19:08     20:28

Çekerek              04:37     06:04     12:41     16:18     19:09     20:31

Kadışehri            04:36     06:02     12:40     16:17     19:08     20:29

Saraykent           04:37     06:04     12:41     16:18     19:09     20:30

Sarıkaya              04:38     06:05     12:42     16:18     19:09     20:30

Şefaatli                04:41    06:07     12:44     16:21     19:12     20:32

Sorgun                04:38     06:05     12:43     16:19     19:10     20:31

Yenifakılı            04:41     06:06     12:43     16:20     19:11     20:31

Yerköy                04:42     06:08     12:45     16:22     19:13     20:34

Kaynak: Haber Merkezi