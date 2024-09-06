Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:40 06:07 12:44 16:21 19:12 20:33

Akdağmadeni 04:36 06:02 12:40 16:16 19:07 20:28

Aydıncık 04:37 06:04 12:42 16:19 19:10 20:32

Boğazlıyan 04:40 06:05 12:42 16:19 19:10 20:30

Çandır 04:38 06:04 12:41 16:18 19:09 20:29

Çayıralan 04:38 06:04 12:41 16:17 19:08 20:28

Çekerek 04:37 06:04 12:41 16:18 19:09 20:31

Kadışehri 04:36 06:02 12:40 16:17 19:08 20:29

Saraykent 04:37 06:04 12:41 16:18 19:09 20:30

Sarıkaya 04:38 06:05 12:42 16:18 19:09 20:30

Şefaatli 04:41 06:07 12:44 16:21 19:12 20:32

Sorgun 04:38 06:05 12:43 16:19 19:10 20:31

Yenifakılı 04:41 06:06 12:43 16:20 19:11 20:31

Yerköy 04:42 06:08 12:45 16:22 19:13 20:34