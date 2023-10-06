Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:12 06:34 12:34 15:48 18:24 19:41

Akdağmadeni 05:07 06:30 12:30 15:44 18:20 19:37

Aydıncık 05:09 06:33 12:32 15:46 18:22 19:40

Boğazlıyan 05:10 06:32 12:32 15:47 18:23 19:39

Çandır 05:09 06:31 12:31 15:46 18:22 19:38

Çayıralan 05:09 06:31 12:31 15:46 18:21 19:38

Çekerek 05:09 06:32 12:31 15:45 18:21 19:39

Kadışehri 05:08 06:30 12:30 15:44 18:20 19:38

Saraykent 05:09 06:31 12:31 15:46 18:21 19:38

Sarıkaya 05:10 06:32 12:32 15:46 18:22 19:39

Şefaatli 05:12 06:34 12:34 15:49 18:24 19:41

Sorgun 05:10 06:33 12:33 15:47 18:23 19:40

Yenifakılı 05:11 06:33 12:33 15:48 18:24 19:40

Yerköy 05:13 06:36 12:35 15:50 18:25 19:43