Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:12 06:34 12:34 15:48 18:24 19:41
Akdağmadeni 05:07 06:30 12:30 15:44 18:20 19:37
Aydıncık 05:09 06:33 12:32 15:46 18:22 19:40
Boğazlıyan 05:10 06:32 12:32 15:47 18:23 19:39
Çandır 05:09 06:31 12:31 15:46 18:22 19:38
Çayıralan 05:09 06:31 12:31 15:46 18:21 19:38
Çekerek 05:09 06:32 12:31 15:45 18:21 19:39
Kadışehri 05:08 06:30 12:30 15:44 18:20 19:38
Saraykent 05:09 06:31 12:31 15:46 18:21 19:38
Sarıkaya 05:10 06:32 12:32 15:46 18:22 19:39
Şefaatli 05:12 06:34 12:34 15:49 18:24 19:41
Sorgun 05:10 06:33 12:33 15:47 18:23 19:40
Yenifakılı 05:11 06:33 12:33 15:48 18:24 19:40
Yerköy 05:13 06:36 12:35 15:50 18:25 19:43Kaynak: İleri Gazetesi