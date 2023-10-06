Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:12     06:34     12:34     15:48     18:24     19:41

Akdağmadeni    05:07     06:30     12:30     15:44     18:20     19:37

Yozgat’ta belediye çalışmalara ara vermiyor, yollar yeniden yapılıyor Yozgat’ta belediye çalışmalara ara vermiyor, yollar yeniden yapılıyor

Aydıncık             05:09     06:33     12:32     15:46     18:22     19:40

Boğazlıyan         05:10     06:32     12:32     15:47     18:23     19:39

Çandır                 05:09     06:31     12:31     15:46     18:22     19:38

Çayıralan            05:09     06:31     12:31     15:46     18:21     19:38

Çekerek              05:09     06:32     12:31     15:45     18:21     19:39

Kadışehri            05:08     06:30     12:30     15:44     18:20     19:38

Saraykent           05:09     06:31     12:31     15:46     18:21     19:38

Sarıkaya              05:10     06:32     12:32     15:46     18:22     19:39                                    

Şefaatli               05:12     06:34     12:34     15:49     18:24     19:41

Sorgun                05:10     06:33     12:33     15:47     18:23     19:40

Yenifakılı            05:11     06:33     12:33     15:48     18:24     19:40

Yerköy                05:13     06:36     12:35     15:50     18:25     19:43

Kaynak: İleri Gazetesi