Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:59 05:37 12:52 16:43 19:56 21:28
Akdağmadeni 03:55 05:33 12:47 16:38 19:51 21:23
Aydıncık 03:56 05:35 12:50 16:41 19:55 21:27
Boğazlıyan 04:00 05:37 12:50 16:40 19:53 21:23
Çandır 03:59 05:36 12:49 16:39 19:52 21:22
Çayıralan 03:58 05:35 12:48 16:39 19:52 21:22
Çekerek 03:55 05:34 12:49 16:40 19:54 21:26
Kadışehri 03:54 05:33 12:48 16:39 19:52 21:25
Saraykent 03:57 05:35 12:49 16:40 19:53 21:24
Sarıkaya 03:58 05:36 12:49 16:40 19:53 21:24
Şefaatli 04:01 05:38 12:52 16:42 19:56 21:27
Sorgun 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:26
Yenifakılı 04:01 05:38 12:51 16:41 19:54 21:24
Yerköy 04:01 05:39 12:53 16:44 19:57 21:28