Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:59 05:37 12:52 16:43 19:56 21:28

Akdağmadeni 03:55 05:33 12:47 16:38 19:51 21:23

Aydıncık 03:56 05:35 12:50 16:41 19:55 21:27

Boğazlıyan 04:00 05:37 12:50 16:40 19:53 21:23

Çandır 03:59 05:36 12:49 16:39 19:52 21:22

Çayıralan 03:58 05:35 12:48 16:39 19:52 21:22

Çekerek 03:55 05:34 12:49 16:40 19:54 21:26

Kadışehri 03:54 05:33 12:48 16:39 19:52 21:25

Saraykent 03:57 05:35 12:49 16:40 19:53 21:24

Sarıkaya 03:58 05:36 12:49 16:40 19:53 21:24

Şefaatli 04:01 05:38 12:52 16:42 19:56 21:27

Sorgun 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:26

Yenifakılı 04:01 05:38 12:51 16:41 19:54 21:24

Yerköy 04:01 05:39 12:53 16:44 19:57 21:28