Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat hava durumu 06 Ağustos 2024 Yozgat hava durumu 06 Ağustos 2024

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:59     05:37     12:52     16:43     19:56     21:28

Akdağmadeni    03:55     05:33     12:47     16:38     19:51     21:23

Aydıncık             03:56     05:35     12:50     16:41     19:55     21:27

Boğazlıyan         04:00     05:37     12:50     16:40     19:53     21:23

Çandır                 03:59     05:36     12:49     16:39     19:52     21:22

Çayıralan            03:58     05:35     12:48     16:39     19:52     21:22

Çekerek              03:55     05:34     12:49     16:40     19:54     21:26

Kadışehri            03:54     05:33     12:48     16:39     19:52     21:25

Saraykent           03:57     05:35     12:49     16:40     19:53     21:24

Sarıkaya              03:58     05:36     12:49     16:40     19:53     21:24

Şefaatli                04:01    05:38     12:52     16:42     19:56     21:27

Sorgun                03:57     05:36     12:50     16:41     19:55     21:26

Yenifakılı            04:01     05:38     12:51     16:41     19:54     21:24

Yerköy                04:01     05:39     12:53     16:44     19:57     21:28

Kaynak: Haber Merkezi