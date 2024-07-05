Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:18     05:12     12:50     16:47     20:19     22:04

Akdağmadeni    03:15     05:08     12:46     16:43     20:15     21:59

Aydıncık             03:14     05:09     12:49     16:46     20:18     22:04

Boğazlıyan         03:21     05:12     12:49     16:44     20:16     21:58

Çandır                 03:19     05:10     12:48     16:43     20:15     21:58

Çayıralan            03:18     05:10     12:47     16:43     20:14     21:58

Hasan Basri Velioğlu kimdir? Hasan Basri Velioğlu kimdir?

Çekerek              03:14     05:08     12:48     16:45     20:17     22:03

Kadışehri            03:13     05:07     12:46     16:44     20:16     22:01

Saraykent           03:16     05:09     12:48     16:44     20:16     22:01

Sarıkaya              03:18     05:10     12:48     16:44     20:16     22:00

Şefaatli                03:21    05:13     12:51     16:47     20:19     22:02

Sorgun                03:17     05:10     12:49     16:46     20:18     22:03

Yenifakılı            03:22     05:13     12:50     16:45     20:17     22:00

Yerköy                03:21     05:13     12:52     16:48     20:20     22:04

Kaynak: Haber Merkezi