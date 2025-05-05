Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:52     05:30     12:43     16:33     19:46     21:17

Türk sinemasının usta ismi Atıf Yılmaz kimdir? Türk sinemasının usta ismi Atıf Yılmaz kimdir?

Akdağmadeni   03:48      05:26     12:38     16:29     19:41     21:12

Aydıncık             03:48     05:27     12:41     16:32     19:44     21:16

Boğazlıyan         03:53     05:29     12:41     16:30     19:42     21:12

Çandır                 03:51     05:28     12:40     16:29     19:42     21:11

Çayıralan            03:51     05:27     12:39     16:29     19:41     21:11

Çekerek              03:48     05:26     12:40     16:31     19:43     21:15

Kadışehri            03:47     05:25     12:39     16:29     19:42     21:13

Saraykent           03:49     05:27     12:40     16:30     19:42     21:13

Sarıkaya              03:51     05:28     12:40     16:30     19:43     21:13

Şefaatli               03:53     05:30     12:43     16:33     19:45     21:15

Sorgun                03:50     05:28     12:41     16:32     19:44     21:15

Yenifakılı            03:54     05:30     12:42     16:31     19:43     21:13

Yerköy                03:54     05:31     12:44     16:34     19:46     21:17

Kaynak: Haber Merkezi