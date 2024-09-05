Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:39     06:06     12:45     16:22     19:13     20:35

Yozgat hava durumu 5 Eylül 2024 Yozgat hava durumu 5 Eylül 2024

Akdağmadeni   04:35      06:01     12:40     16:17     19:09     20:30

Aydıncık             04:36     06:03     12:43     16:20     19:12     20:33

Boğazlıyan         04:39     06:04     12:43     16:20     19:11     20:31

Çandır                 04:37     06:03     12:42     16:19     19:10     20:30

Çayıralan            04:37     06:03     12:41     16:18     19:10     20:30

Çekerek              04:35     06:03     12:42     16:19     19:11     20:32

Kadışehri            04:34     06:02     12:41     16:18     19:10     20:31

Saraykent           04:36     06:03     12:42     16:19     19:10     20:31

Sarıkaya              04:37     06:04     12:42     16:19     19:11     20:32

Şefaatli                04:40    06:06     12:45     16:22     19:13     20:34

Sorgun                04:37     06:04     12:43     16:20     19:12     20:33

Yenifakılı            04:39     06:05     12:44     16:21     19:12     20:32

Yerköy                04:40     06:07     12:46     16:23     19:15     20:35

Kaynak: Haber Merkezi