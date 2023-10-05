Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yolunu kaybetti! Yoğun ilgi odağı oldu Yolunu kaybetti! Yoğun ilgi odağı oldu

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:11     06:33     12:34     15:50     18:26     19:43

Akdağmadeni    05:06     06:29     12:30     15:45     18:21     19:39    

Aydıncık             05:08     06:32     12:33     15:47     18:24     19:41

Boğazlıyan         05:09     06:31     12:33     15:48     18:24     19:41

Çandır                 05:08     06:30     12:32     15:47     18:23     19:40

Çayıralan            05:08     06:30     12:31     15:47     18:22     19:39

Çekerek              05:08     06:31     12:32     15:47     18:23     19:40

Kadışehri            05:07     06:29     12:30     15:46     18:22     19:39

Saraykent           05:08     06:30     12:32     15:47     18:23     19:40

Sarıkaya              05:09     06:31     12:32     15:48     18:23     19:40                                   

Şefaatli               05:11     06:33     12:35     15:50     18:26     19:43

Sorgun                05:09     06:32     12:33     15:48     18:24     19:42

Yenifakılı            05:10     06:32     12:34     15:49     18:25     19:42

Yerköy                05:12     06:35     12:36     15:51     18:27     19:44

Kaynak: İleri Gazetesi