Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:10     07:39     12:36     15:02     17:23     18:47

Akdağmadeni    06:05     07:34     12:32     14:58     17:19     18:43

Aydıncık             06:08     07:38     12:34     14:59     17:20     18:45

4 Aralık 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 4 Aralık 2023 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler

Boğazlıyan         06:07     07:36     12:34     15:02     17:23     18:46

Çandır                 06:06     07:35     12:33     15:01     17:22     18:45

Çayıralan            06:06     07:34     12:33     15:00     17:21     18:44

Çekerek              06:07     07:37     12:33     14:58     17:20     18:44

Kadışehri            06:06     07:36     12:32     14:57     17:19     18:43

Saraykent           06:07     07:36     12:33     14:59     17:21     18:44

Sarıkaya              06:07     07:36     12:34     15:00     17:22     18:45

Şefaatli                06:10    07:38     12:36     15:03     17:24     18:48

Sorgun                06:08     07:38     12:35     15:00     17:22     18:46

Yenifakılı            06:08     07:37     12:35     15:03     17:24     18:47

Yerköy                06:11     07:40     12:37     15:04     17:25     18:49

Kaynak: Haber Merkezi