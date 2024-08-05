Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:57     05:36     12:52     16:43     19:57     21:29

Akdağmadeni    03:54     05:33     12:48     16:39     19:53     21:24

Aydıncık             03:54     05:34     12:50     16:42     19:56     21:29

Akıl almaz olay! Yılanın kuş yuvasına saldırısı görüntülendi Akıl almaz olay! Yılanın kuş yuvasına saldırısı görüntülendi

Boğazlıyan         03:59     05:36     12:50     16:40     19:54     21:25

Çandır                 03:57     05:35     12:49     16:39     19:53     21:24

Çayıralan            03:56     05:34     12:48     16:39     19:53     21:24

Çekerek              03:54     05:33     12:49     16:41     19:55     21:28

Kadışehri            03:53     05:32     12:48     16:39     19:54     21:26

Saraykent           03:55     05:34     12:49     16:40     19:54     21:26

Sarıkaya              03:57     05:35     12:50     16:40     19:54     21:26

Şefaatli                03:59    05:37     12:52     16:43     19:57     21:28

Sorgun                03:56     05:35     12:50     16:42     19:56     21:28

Yenifakılı            04:00     05:37     12:51     16:41     19:55     21:26

Yerköy                04:00     05:38     12:53     16:44     19:58     21:30

Kaynak: Haber Merkezi