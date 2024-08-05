Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:57 05:36 12:52 16:43 19:57 21:29

Akdağmadeni 03:54 05:33 12:48 16:39 19:53 21:24

Aydıncık 03:54 05:34 12:50 16:42 19:56 21:29

Boğazlıyan 03:59 05:36 12:50 16:40 19:54 21:25

Çandır 03:57 05:35 12:49 16:39 19:53 21:24

Çayıralan 03:56 05:34 12:48 16:39 19:53 21:24

Çekerek 03:54 05:33 12:49 16:41 19:55 21:28

Kadışehri 03:53 05:32 12:48 16:39 19:54 21:26

Saraykent 03:55 05:34 12:49 16:40 19:54 21:26

Sarıkaya 03:57 05:35 12:50 16:40 19:54 21:26

Şefaatli 03:59 05:37 12:52 16:43 19:57 21:28

Sorgun 03:56 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28

Yenifakılı 04:00 05:37 12:51 16:41 19:55 21:26

Yerköy 04:00 05:38 12:53 16:44 19:58 21:30