Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:57 05:36 12:52 16:43 19:57 21:29
Akdağmadeni 03:54 05:33 12:48 16:39 19:53 21:24
Aydıncık 03:54 05:34 12:50 16:42 19:56 21:29
Boğazlıyan 03:59 05:36 12:50 16:40 19:54 21:25
Çandır 03:57 05:35 12:49 16:39 19:53 21:24
Çayıralan 03:56 05:34 12:48 16:39 19:53 21:24
Çekerek 03:54 05:33 12:49 16:41 19:55 21:28
Kadışehri 03:53 05:32 12:48 16:39 19:54 21:26
Saraykent 03:55 05:34 12:49 16:40 19:54 21:26
Sarıkaya 03:57 05:35 12:50 16:40 19:54 21:26
Şefaatli 03:59 05:37 12:52 16:43 19:57 21:28
Sorgun 03:56 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28
Yenifakılı 04:00 05:37 12:51 16:41 19:55 21:26
Yerköy 04:00 05:38 12:53 16:44 19:58 21:30