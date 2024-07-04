Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:17 05:11 12:50 16:47 20:20 22:05

Akdağmadeni 03:14 05:07 12:46 16:43 20:15 21:59

Aydıncık 03:13 05:08 12:48 16:46 20:19 22:05

Boğazlıyan 03:20 05:11 12:49 16:44 20:16 21:59

Çandır 03:18 05:10 12:47 16:43 20:15 21:58

Çayıralan 03:17 05:09 12:47 16:43 20:15 21:58

Çekerek 03:13 05:07 12:48 16:45 20:18 22:04

Kadışehri 03:12 05:06 12:46 16:44 20:16 22:02

Saraykent 03:15 05:09 12:47 16:44 20:16 22:01

Sarıkaya 03:17 05:10 12:48 16:44 20:16 22:00

Şefaatli 03:20 05:12 12:50 16:47 20:19 22:03

Sorgun 03:16 05:09 12:49 16:46 20:18 22:03

Yenifakılı 03:21 05:12 12:49 16:45 20:17 22:00

Yerköy 03:20 05:13 12:52 16:48 20:20 22:05