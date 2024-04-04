Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:47 06:13 12:49 16:24 19:15 20:35

Akdağmadeni 04:43 06:09 12:44 16:20 19:10 20:31

Aydıncık 04:44 06:11 12:47 16:22 19:13 20:34

Boğazlıyan 04:46 06:12 12:47 16:22 19:12 20:32

Çandır 04:45 06:11 12:46 16:21 19:11 20:31

Çayıralan 04:44 06:10 12:45 16:21 19:11 20:31

Çekerek 04:43 06:10 12:46 16:22 19:12 20:33

Kadışehri 04:42 06:09 12:45 16:20 19:11 20:32

Saraykent 04:44 06:10 12:46 16:21 19:12 20:32

Sarıkaya 04:45 06:11 12:46 16:22 19:12 20:32

Şefaatli 04:48 06:13 12:49 16:24 19:15 20:35

Sorgun 04:45 06:11 12:47 16:23 19:13 20:34

Yenifakılı 04:47 06:13 12:48 16:23 19:13 20:33

Yerköy 04:48 06:14 12:50 16:26 19:16 20:36