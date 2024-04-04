Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (8)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:47     06:13     12:49     16:24     19:15     20:35

Akdağmadeni    04:43     06:09     12:44     16:20     19:10     20:31

Aydıncık             04:44     06:11     12:47     16:22     19:13     20:34

Boğazlıyan         04:46     06:12     12:47     16:22     19:12     20:32

Çandır                 04:45     06:11     12:46     16:21     19:11     20:31

Çayıralan            04:44     06:10     12:45     16:21     19:11     20:31

Yozgat namaz vakitleri 03 Nisan 2024 Çarşamba Yozgat namaz vakitleri 03 Nisan 2024 Çarşamba

Çekerek              04:43     06:10     12:46     16:22     19:12     20:33

Kadışehri            04:42     06:09     12:45     16:20     19:11     20:32

Saraykent           04:44     06:10     12:46     16:21     19:12     20:32

Sarıkaya              04:45     06:11     12:46     16:22     19:12     20:32

Şefaatli                04:48    06:13     12:49     16:24     19:15     20:35

Sorgun                04:45     06:11     12:47     16:23     19:13     20:34

Yenifakılı            04:47     06:13     12:48     16:23     19:13     20:33

Yerköy                04:48     06:14     12:50     16:26     19:16     20:36

Kaynak: Haber Merkezi