Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Çapanoğlu1

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 03:53     05:31     12:43     16:33     19:45     21:15

Akdağmadeni    03:50    05:27     12:38     16:28     19:40     21:10

Aydıncık             03:50     05:28     12:41     16:31     19:43     21:15

Boğazlıyan         03:54     05:30     12:41     16:30     19:42     21:11

Çandır                 03:53    05:29     12:40     16:29     19:41     21:10

Çayıralan            03:52    05:28     12:39     16:29     19:40     21:10

Çekerek              03:49     05:27     12:40     16:30     19:42     21:14

Kadışehri            03:49    05:26     12:39     16:29     19:41     21:12

Saraykent           03:51    05:28     12:40     16:30     19:41     21:12

Sarıkaya              03:52    05:29     12:40     16:30     19:42     21:12

Şefaatli                03:55    05:32     12:43     16:33     19:44     21:14

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Sorgun                03:52    05:29     12:41     16:31     19:43     21:14

Yenifakılı            03:55     05:31     12:42     16:31     19:43     21:12

Yerköy                03:55     05:32     12:44     16:34     19:46     21:16

Kaynak: Haber Merkezi