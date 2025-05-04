Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:53 05:31 12:43 16:33 19:45 21:15

Akdağmadeni 03:50 05:27 12:38 16:28 19:40 21:10

Aydıncık 03:50 05:28 12:41 16:31 19:43 21:15

Boğazlıyan 03:54 05:30 12:41 16:30 19:42 21:11

Çandır 03:53 05:29 12:40 16:29 19:41 21:10

Çayıralan 03:52 05:28 12:39 16:29 19:40 21:10

Çekerek 03:49 05:27 12:40 16:30 19:42 21:14

Kadışehri 03:49 05:26 12:39 16:29 19:41 21:12

Saraykent 03:51 05:28 12:40 16:30 19:41 21:12

Sarıkaya 03:52 05:29 12:40 16:30 19:42 21:12

Şefaatli 03:55 05:32 12:43 16:33 19:44 21:14

Sorgun 03:52 05:29 12:41 16:31 19:43 21:14

Yenifakılı 03:55 05:31 12:42 16:31 19:43 21:12

Yerköy 03:55 05:32 12:44 16:34 19:46 21:16