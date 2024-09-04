Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:38 06:05 12:45 16:22 19:15 20:36
Akdağmadeni 04:34 06:01 12:41 16:18 19:11 20:32
Aydıncık 04:35 06:02 12:43 16:21 19:13 20:35
Boğazlıyan 04:37 06:04 12:43 16:20 19:13 20:33
Çandır 04:36 06:02 12:42 16:19 19:12 20:32
Çayıralan 04:35 06:02 12:41 16:19 19:11 20:32
Çekerek 04:34 06:02 12:42 16:20 19:13 20:34
Kadışehri 04:33 06:01 12:41 16:19 19:11 20:33
Saraykent 04:35 06:02 12:42 16:20 19:12 20:33
Sarıkaya 04:36 06:03 12:43 16:20 19:12 20:33
Şefaatli 04:39 06:05 12:45 16:23 19:15 20:36
Sorgun 04:36 06:03 12:43 16:21 19:14 20:35
Yenifakılı 04:38 06:04 12:44 16:21 19:14 20:34
Yerköy 04:39 06:06 12:46 16:24 19:16 20:37