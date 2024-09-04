Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:38     06:05     12:45     16:22     19:15     20:36

Akdağmadeni   04:34      06:01     12:41     16:18     19:11     20:32

Aydıncık             04:35     06:02     12:43     16:21     19:13     20:35

Boğazlıyan         04:37     06:04     12:43     16:20     19:13     20:33

Çandır                 04:36     06:02     12:42     16:19     19:12     20:32

Çayıralan            04:35     06:02     12:41     16:19     19:11     20:32

Çekerek              04:34     06:02     12:42     16:20     19:13     20:34

Kadışehri            04:33     06:01     12:41     16:19     19:11     20:33

Saraykent           04:35     06:02     12:42     16:20     19:12     20:33

Sarıkaya              04:36     06:03     12:43     16:20     19:12     20:33

Şefaatli                04:39    06:05     12:45     16:23     19:15     20:36

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Sorgun                04:36     06:03     12:43     16:21     19:14     20:35

Yenifakılı            04:38     06:04     12:44     16:21     19:14     20:34

Yerköy                04:39     06:06     12:46     16:24     19:16     20:37

Kaynak: Haber Merkezi