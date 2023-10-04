Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:10     06:32     12:35     15:51     18:27     19:45

Akdağmadeni    05:05     06:28     12:30     15:47     18:23     19:40    

Aydıncık             05:07     06:31     12:33     15:49     18:25     19:43

Boğazlıyan         05:08     06:30     12:33     15:50     18:26     19:42

Çandır                 05:07     06:29     12:32     15:48     18:25     19:41

Çayıralan            05:07     06:29     12:31     15:48     18:24     19:41

Çekerek              05:07     06:30     12:32     15:48     18:24     19:42

Kadışehri            05:05     06:28     12:31     15:47     18:23     19:41

Saraykent           05:07     06:29     12:32     15:48     18:24     19:42

Sarıkaya              05:08     06:30     12:32     15:49     18:25     19:42                                    

Yozgat hava durumu 04 Ekim 2023 Yozgat hava durumu 04 Ekim 2023

Şefaatli               05:10     06:32     12:35     15:51     18:28     19:45

Sorgun                05:08     06:31     12:33     15:49     18:26     19:43

Yenifakılı            05:09     06:31     12:34     15:51     18:27     19:43

Yerköy                05:11     06:34     12:36     15:52     18:29     19:46

Kaynak: Haber Merkezi