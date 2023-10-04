Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:10 06:32 12:35 15:51 18:27 19:45

Akdağmadeni 05:05 06:28 12:30 15:47 18:23 19:40

Aydıncık 05:07 06:31 12:33 15:49 18:25 19:43

Boğazlıyan 05:08 06:30 12:33 15:50 18:26 19:42

Çandır 05:07 06:29 12:32 15:48 18:25 19:41

Çayıralan 05:07 06:29 12:31 15:48 18:24 19:41

Çekerek 05:07 06:30 12:32 15:48 18:24 19:42

Kadışehri 05:05 06:28 12:31 15:47 18:23 19:41

Saraykent 05:07 06:29 12:32 15:48 18:24 19:42

Sarıkaya 05:08 06:30 12:32 15:49 18:25 19:42

Şefaatli 05:10 06:32 12:35 15:51 18:28 19:45

Sorgun 05:08 06:31 12:33 15:49 18:26 19:43

Yenifakılı 05:09 06:31 12:34 15:51 18:27 19:43

Yerköy 05:11 06:34 12:36 15:52 18:29 19:46