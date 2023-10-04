Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:10 06:32 12:35 15:51 18:27 19:45
Akdağmadeni 05:05 06:28 12:30 15:47 18:23 19:40
Aydıncık 05:07 06:31 12:33 15:49 18:25 19:43
Boğazlıyan 05:08 06:30 12:33 15:50 18:26 19:42
Çandır 05:07 06:29 12:32 15:48 18:25 19:41
Çayıralan 05:07 06:29 12:31 15:48 18:24 19:41
Çekerek 05:07 06:30 12:32 15:48 18:24 19:42
Kadışehri 05:05 06:28 12:31 15:47 18:23 19:41
Saraykent 05:07 06:29 12:32 15:48 18:24 19:42
Sarıkaya 05:08 06:30 12:32 15:49 18:25 19:42
Şefaatli 05:10 06:32 12:35 15:51 18:28 19:45
Sorgun 05:08 06:31 12:33 15:49 18:26 19:43
Yenifakılı 05:09 06:31 12:34 15:51 18:27 19:43
Yerköy 05:11 06:34 12:36 15:52 18:29 19:46Kaynak: Haber Merkezi