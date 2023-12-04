Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 06:09 07:38 12:36 15:02 17:23 18:47
Akdağmadeni 06:04 07:33 12:31 14:58 17:19 18:43
Aydıncık 06:07 07:37 12:34 14:59 17:20 18:45
Boğazlıyan 06:06 07:35 12:34 15:02 17:23 18:46
Çandır 06:05 07:34 12:33 15:01 17:22 18:45
Çayıralan 06:05 07:33 12:32 15:00 17:21 18:44
Çekerek 06:07 07:36 12:33 14:58 17:20 18:44
Kadışehri 06:05 07:35 12:32 14:57 17:19 18:43
Saraykent 06:06 07:35 12:33 14:59 17:21 18:44
Sarıkaya 06:06 07:35 12:33 15:01 17:22 18:45
Şefaatli 06:09 07:37 12:36 15:03 17:24 18:48
Sorgun 06:07 07:37 12:34 15:00 17:22 18:46
Yenifakılı 06:06 07:34 12:34 15:03 17:25 18:47
Yerköy 06:10 07:39 12:37 15:04 17:25 18:49Kaynak: Haber Merkezi