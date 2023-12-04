Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Yozgat hava durumu 2 Aralık 2023 Yozgat hava durumu 2 Aralık 2023

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 06:09     07:38     12:36     15:02     17:23     18:47

Akdağmadeni    06:04    07:33     12:31     14:58     17:19     18:43

Aydıncık             06:07     07:37     12:34     14:59     17:20     18:45

Boğazlıyan         06:06     07:35     12:34     15:02     17:23     18:46

Çandır                 06:05    07:34     12:33     15:01     17:22     18:45

Çayıralan            06:05    07:33     12:32     15:00     17:21     18:44

Çekerek              06:07    07:36     12:33     14:58     17:20     18:44

Kadışehri            06:05    07:35     12:32     14:57     17:19     18:43

Saraykent           06:06    07:35     12:33     14:59     17:21     18:44

Sarıkaya              06:06    07:35     12:33     15:01     17:22     18:45

Şefaatli                06:09    07:37     12:36     15:03     17:24     18:48

Sorgun                06:07    07:37     12:34     15:00     17:22     18:46

Yenifakılı            06:06     07:34     12:34     15:03     17:25     18:47

Yerköy                06:10     07:39     12:37     15:04     17:25     18:49

Kaynak: Haber Merkezi