Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:56 05:36 12:52 16:43 19:58 21:31

Akdağmadeni 03:52 05:32 12:48 16:39 19:54 21:26

Aydıncık 03:53 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30

Boğazlıyan 03:57 05:35 12:50 16:41 19:55 21:26

Çandır 03:56 05:34 12:49 16:40 19:54 21:25

Çayıralan 03:55 05:33 12:49 16:39 19:54 21:25

Çekerek 03:52 05:32 12:49 16:41 19:56 21:29

Kadışehri 03:51 05:31 12:48 16:40 19:55 21:28

Saraykent 03:54 05:33 12:49 16:40 19:55 21:27

Sarıkaya 03:55 05:34 12:50 16:41 19:55 21:27

Şefaatli 03:58 05:37 12:52 16:43 19:58 21:30

Sorgun 03:55 05:34 12:50 16:42 19:57 21:29

Yenifakılı 03:58 05:36 12:51 16:42 19:56 21:27

Yerköy 03:58 05:37 12:53 16:45 19:59 21:31