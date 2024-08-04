Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:56     05:36     12:52     16:43     19:58     21:31

Akdağmadeni    03:52     05:32     12:48     16:39     19:54     21:26

Aydıncık             03:53     05:33     12:50     16:42     19:57     21:30

Boğazlıyan         03:57     05:35     12:50     16:41     19:55     21:26

Çandır                 03:56     05:34     12:49     16:40     19:54     21:25

Çayıralan            03:55     05:33     12:49     16:39     19:54     21:25

Çekerek              03:52     05:32     12:49     16:41     19:56     21:29

Kadışehri            03:51     05:31     12:48     16:40     19:55     21:28

Saraykent           03:54     05:33     12:49     16:40     19:55     21:27

Sarıkaya              03:55     05:34     12:50     16:41     19:55     21:27

Şefaatli                03:58    05:37     12:52     16:43     19:58     21:30

Sorgun                03:55     05:34     12:50     16:42     19:57     21:29

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Yenifakılı            03:58     05:36     12:51     16:42     19:56     21:27

Yerköy                03:58     05:37     12:53     16:45     19:59     21:31

Kaynak: Haber Merkezi