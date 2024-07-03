Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:17     05:10     12:50     16:47     20:20     22:05

Akdağmadeni    03:13     05:07     12:46     16:42     20:15     22:00

İpsiz Recep kimdir? İpsiz Recep kimdir?

Aydıncık             03:12     05:07     12:48     16:46     20:19     22:05

Boğazlıyan         03:19     05:11     12:48     16:44     20:16     21:59

Çandır                 03:18     05:09     12:47     16:43     20:15     21:59

Çayıralan            03:17     05:09     12:47     16:43     20:15     21:58

Çekerek              03:12     05:07     12:47     16:45     20:18     22:04

Kadışehri            03:11     05:06     12:46     16:43     20:16     22:02

Saraykent           03:15     05:08     12:47     16:44     20:17     22:01

Sarıkaya              03:16     05:09     12:48     16:44     20:16     22:01

Şefaatli                03:19    05:12     12:50     16:47     20:19     22:03

Sorgun                03:15     05:09     12:49     16:46     20:18     22:04

Yenifakılı            03:20     05:12     12:49     16:45     20:17     22:00

Yerköy                03:19     05:12     12:51     16:48     20:21     22:05

Kaynak: Haber Merkezi