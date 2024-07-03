Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:17 05:10 12:50 16:47 20:20 22:05
Akdağmadeni 03:13 05:07 12:46 16:42 20:15 22:00
Aydıncık 03:12 05:07 12:48 16:46 20:19 22:05
Boğazlıyan 03:19 05:11 12:48 16:44 20:16 21:59
Çandır 03:18 05:09 12:47 16:43 20:15 21:59
Çayıralan 03:17 05:09 12:47 16:43 20:15 21:58
Çekerek 03:12 05:07 12:47 16:45 20:18 22:04
Kadışehri 03:11 05:06 12:46 16:43 20:16 22:02
Saraykent 03:15 05:08 12:47 16:44 20:17 22:01
Sarıkaya 03:16 05:09 12:48 16:44 20:16 22:01
Şefaatli 03:19 05:12 12:50 16:47 20:19 22:03
Sorgun 03:15 05:09 12:49 16:46 20:18 22:04
Yenifakılı 03:20 05:12 12:49 16:45 20:17 22:00
Yerköy 03:19 05:12 12:51 16:48 20:21 22:05