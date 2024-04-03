Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:49 06:15 12:49 16:24 19:14 20:34

Akdağmadeni 04:45 06:10 12:45 16:20 19:09 20:29

Aydıncık 04:46 06:12 12:47 16:22 19:12 20:33

Boğazlıyan 04:48 06:13 12:47 16:22 19:11 20:31

Çandır 04:47 06:12 12:46 16:21 19:10 20:30

Çayıralan 04:46 06:12 12:46 16:20 19:10 20:30

Çekerek 04:45 06:12 12:46 16:21 19:11 20:32

Kadışehri 04:44 06:10 12:45 16:20 19:10 20:30

Saraykent 04:46 06:12 12:46 16:21 19:11 20:31

Sarıkaya 04:47 06:12 12:47 16:22 19:11 20:31

Şefaatli 04:49 06:15 12:49 16:24 19:14 20:34

Sorgun 04:47 06:13 12:48 16:22 19:12 20:33

Yenifakılı 04:49 06:14 12:48 16:23 19:12 20:32

Yerköy 04:50 06:16 12:50 16:25 19:15 20:35