Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (12)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:49     06:15     12:49     16:24     19:14     20:34

Akdağmadeni    04:45     06:10     12:45     16:20     19:09     20:29

Aydıncık             04:46     06:12     12:47     16:22     19:12     20:33

Boğazlıyan         04:48     06:13     12:47     16:22     19:11     20:31

Çandır                 04:47     06:12     12:46     16:21     19:10     20:30

Çayıralan            04:46     06:12     12:46     16:20     19:10     20:30

Çekerek              04:45     06:12     12:46     16:21     19:11     20:32

Kadışehri            04:44     06:10     12:45     16:20     19:10     20:30

Saraykent           04:46     06:12     12:46     16:21     19:11     20:31

Sarıkaya              04:47     06:12     12:47     16:22     19:11     20:31

Şefaatli                04:49    06:15     12:49     16:24     19:14     20:34

Sorgun                04:47     06:13     12:48     16:22     19:12     20:33

Yenifakılı            04:49     06:14     12:48     16:23     19:12     20:32

Birçok yaban hayvanı fotokapana takıldı Birçok yaban hayvanı fotokapana takıldı

Yerköy                04:50     06:16     12:50     16:25     19:15     20:35

Kaynak: Haber Merkezi