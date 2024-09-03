Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:36 06:04 12:45 16:23 19:17 20:38
Akdağmadeni 04:32 06:00 12:41 16:19 19:12 20:34
Aydıncık 04:34 06:02 12:43 16:22 19:15 20:37
Boğazlıyan 04:36 06:03 12:43 16:21 19:14 20:35
Çandır 04:35 06:01 12:42 16:20 19:13 20:34
Çayıralan 04:34 06:01 12:42 16:20 19:13 20:34
Çekerek 04:33 06:01 12:42 16:21 19:14 20:36
Kadışehri 04:32 06:00 12:41 16:20 19:13 20:35
Saraykent 04:34 06:01 12:42 16:21 19:14 20:35
Sarıkaya 04:35 06:02 12:43 16:21 19:14 20:35
Şefaatli 04:37 06:04 12:45 16:23 19:17 20:38
Sorgun 04:35 06:02 12:44 16:22 19:15 20:37
Yenifakılı 04:37 06:04 12:44 16:22 19:15 20:36
Yerköy 04:38 06:05 12:46 16:25 19:18 20:39