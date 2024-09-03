Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:36     06:04     12:45     16:23     19:17     20:38

Akdağmadeni   04:32      06:00     12:41     16:19     19:12     20:34

Aydıncık             04:34     06:02     12:43     16:22     19:15     20:37

Boğazlıyan         04:36     06:03     12:43     16:21     19:14     20:35

Çandır                 04:35     06:01     12:42     16:20     19:13     20:34

Çayıralan            04:34     06:01     12:42     16:20     19:13     20:34

Çekerek              04:33     06:01     12:42     16:21     19:14     20:36

Kadışehri            04:32     06:00     12:41     16:20     19:13     20:35

Saraykent           04:34     06:01     12:42     16:21     19:14     20:35

Sarıkaya              04:35     06:02     12:43     16:21     19:14     20:35

Şefaatli                04:37    06:04     12:45     16:23     19:17     20:38

Sorgun                04:35     06:02     12:44     16:22     19:15     20:37

Yenifakılı            04:37     06:04     12:44     16:22     19:15     20:36

Yerköy                04:38     06:05     12:46     16:25     19:18     20:39

Kaynak: Haber Merkezi