Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:36 06:04 12:45 16:23 19:17 20:38

Akdağmadeni 04:32 06:00 12:41 16:19 19:12 20:34

Aydıncık 04:34 06:02 12:43 16:22 19:15 20:37

Boğazlıyan 04:36 06:03 12:43 16:21 19:14 20:35

Çandır 04:35 06:01 12:42 16:20 19:13 20:34

Çayıralan 04:34 06:01 12:42 16:20 19:13 20:34

Çekerek 04:33 06:01 12:42 16:21 19:14 20:36

Kadışehri 04:32 06:00 12:41 16:20 19:13 20:35

Saraykent 04:34 06:01 12:42 16:21 19:14 20:35

Sarıkaya 04:35 06:02 12:43 16:21 19:14 20:35

Şefaatli 04:37 06:04 12:45 16:23 19:17 20:38

Sorgun 04:35 06:02 12:44 16:22 19:15 20:37

Yenifakılı 04:37 06:04 12:44 16:22 19:15 20:36

Yerköy 04:38 06:05 12:46 16:25 19:18 20:39