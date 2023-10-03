Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:09 06:31 12:35 15:52 18:29 19:46

Akdağmadeni 05:04 06:27 12:31 15:48 18:25 19:42

Aydıncık 05:06 06:30 12:33 15:50 18:27 19:45

Boğazlıyan 05:07 06:29 12:33 15:51 18:27 19:44

Çandır 05:06 06:28 12:32 15:50 18:26 19:43

Çayıralan 05:06 06:28 12:32 15:49 18:26 19:42

Çekerek 05:06 06:29 12:32 15:49 18:26 19:44

Kadışehri 05:04 06:27 12:31 15:48 18:25 19:42

Saraykent 05:06 06:28 12:32 15:49 18:26 19:43

Sarıkaya 05:07 06:29 12:33 15:50 18:27 19:44

Şefaatli 05:09 06:31 12:35 15:52 18:29 19:46

Sorgun 05:07 06:30 12:34 15:50 18:27 19:45

Yenifakılı 05:08 06:30 12:34 15:52 18:28 19:45

Yerköy 05:10 06:33 12:36 15:53 18:30 19:47