Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:09     06:31     12:35     15:52     18:29     19:46

Akdağmadeni    05:04     06:27     12:31     15:48     18:25     19:42    

Aydıncık             05:06     06:30     12:33     15:50     18:27     19:45

Boğazlıyan         05:07     06:29     12:33     15:51     18:27     19:44

Çandır                 05:06     06:28     12:32     15:50     18:26     19:43

Çayıralan            05:06     06:28     12:32     15:49     18:26     19:42

Çekerek              05:06     06:29     12:32     15:49     18:26     19:44

Kadışehri            05:04     06:27     12:31     15:48     18:25     19:42

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Saraykent           05:06     06:28     12:32     15:49     18:26     19:43

Sarıkaya              05:07     06:29     12:33     15:50     18:27     19:44                                    

Şefaatli               05:09     06:31     12:35     15:52     18:29     19:46

Sorgun                05:07     06:30     12:34     15:50     18:27     19:45

Yenifakılı            05:08     06:30     12:34     15:52     18:28     19:45

Yerköy                05:10     06:33     12:36     15:53     18:30     19:47

Kaynak: Haber Merkezi 