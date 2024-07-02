Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Kemal Memişoğlu kimdir? Kemal Memişoğlu kimdir?

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:16     05:10     12:50     16:47     20:20     22:05

Akdağmadeni    03:13     05:06     12:46     16:42     20:15     22:00

Aydıncık             03:12     05:07     12:48     16:46     20:19     22:06

Boğazlıyan         03:18     05:10     12:48     16:44     20:16     22:00

Çandır                 03:17     05:09     12:47     16:43     20:15     21:59

Çayıralan            03:16     05:08     12:47     16:42     20:15     21:59

Çekerek              03:11     05:06     12:47     16:45     20:18     22:04

Kadışehri            03:10     05:05     12:46     16:43     20:17     22:03

Saraykent           03:14     05:07     12:47     16:44     20:17     22:02

Sarıkaya              03:16     05:09     12:48     16:44     20:17     22:01

Şefaatli                03:18    05:11     12:50     16:46     20:19     22:04

Sorgun                03:14     05:08     12:48     16:45     20:18     22:04

Yenifakılı            03:19     05:11     12:49     16:45     20:17     22:01

Yerköy                03:18     05:12     12:51     16:48     20:21     22:06

Kaynak: Haber Merkezi