Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:39 07:03 12:29 15:19 17:46 19:05

Akdağmadeni 05:34 06:58 12:25 15:15 17:42 19:01

Aydıncık 05:37 07:02 12:27 15:17 17:43 19:03

Boğazlıyan 05:37 07:00 12:28 15:19 17:45 19:04

Çandır 05:36 06:59 12:27 15:17 17:44 19:02

Çayıralan 05:35 06:59 12:26 15:17 17:43 19:02

Çekerek 05:36 07:01 12:27 15:16 17:43 19:02

Kadışehri 05:35 06:59 12:25 15:15 17:42 19:01

Saraykent 05:36 07:00 12:27 15:17 17:43 19:02

Sarıkaya 05:36 07:00 12:27 15:18 17:44 19:03

Şefaatli 05:39 07:03 12:30 15:20 17:47 19:05

Sorgun 05:37 07:01 12:28 15:18 17:44 19:04

Yenifakılı 05:38 07:01 12:29 15:20 17:46 19:05

Yerköy 05:40 07:04 12:31 15:21 17:47 19:06