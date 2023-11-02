Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:39     07:03     12:29     15:19     17:46     19:05

Akdağmadeni    05:34     06:58     12:25     15:15     17:42     19:01

Fiyatları belirlendi! Doğu Ekspresi bileti ne kadar? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç lira? Fiyatları belirlendi! Doğu Ekspresi bileti ne kadar? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç lira?

Aydıncık             05:37     07:02     12:27     15:17     17:43     19:03

Boğazlıyan         05:37     07:00     12:28     15:19     17:45     19:04

Çandır                 05:36     06:59     12:27     15:17     17:44     19:02

Çayıralan            05:35     06:59     12:26     15:17     17:43     19:02

Çekerek              05:36     07:01     12:27     15:16     17:43     19:02

Kadışehri            05:35     06:59     12:25     15:15     17:42     19:01

Saraykent           05:36     07:00     12:27     15:17     17:43     19:02

Sarıkaya              05:36     07:00     12:27     15:18     17:44     19:03    

Şefaatli                05:39    07:03     12:30     15:20     17:47     19:05

Sorgun                05:37     07:01     12:28     15:18     17:44     19:04

Yenifakılı            05:38     07:01     12:29     15:20     17:46     19:05

Yerköy                05:40     07:04     12:31     15:21     17:47     19:06

Kaynak: Haber Merkezi