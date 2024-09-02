Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:35 06:03 12:45 16:24 19:18 20:40

Akdağmadeni 04:31 05:59 12:41 16:20 19:14 20:35

Aydıncık 04:32 06:01 12:44 16:23 19:17 20:39

Boğazlıyan 04:35 06:02 12:44 16:22 19:16 20:37

Çandır 04:34 06:01 12:43 16:21 19:15 20:36

Çayıralan 04:33 06:00 12:42 16:21 19:14 20:35

Çekerek 04:32 06:00 12:43 16:22 19:16 20:38

Kadışehri 04:31 05:59 12:42 16:20 19:14 20:37

Saraykent 04:33 06:00 12:43 16:21 19:15 20:37

Sarıkaya 04:34 06:01 12:43 16:22 19:16 20:37

Şefaatli 04:36 06:03 12:46 16:24 19:18 20:40

Sorgun 04:34 06:01 12:44 16:23 19:17 20:39

Yenifakılı 04:36 06:03 12:45 16:23 19:17 20:38

Yerköy 04:37 06:04 12:47 16:26 19:19 20:41