Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:35     06:03     12:45     16:24     19:18     20:40

Akdağmadeni   04:31      05:59     12:41     16:20     19:14     20:35

Aydıncık             04:32     06:01     12:44     16:23     19:17     20:39

Kayseri’de klasik otomobil rüzgarı esti Kayseri’de klasik otomobil rüzgarı esti

Boğazlıyan         04:35     06:02     12:44     16:22     19:16     20:37

Çandır                 04:34     06:01     12:43     16:21     19:15     20:36

Çayıralan            04:33     06:00     12:42     16:21     19:14     20:35

Çekerek              04:32     06:00     12:43     16:22     19:16     20:38

Kadışehri            04:31     05:59     12:42     16:20     19:14     20:37

Saraykent           04:33     06:00     12:43     16:21     19:15     20:37

Sarıkaya              04:34     06:01     12:43     16:22     19:16     20:37

Şefaatli                04:36    06:03     12:46     16:24     19:18     20:40

Sorgun                04:34     06:01     12:44     16:23     19:17     20:39

Yenifakılı            04:36     06:03     12:45     16:23     19:17     20:38

Yerköy                04:37     06:04     12:47     16:26     19:19     20:41

Kaynak: Haber Merkezi