Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:08 06:30 12:35 15:53 18:30 19:48

Akdağmadeni 05:03 06:26 12:31 15:49 18:26 19:43

Aydıncık 05:05 06:29 12:33 15:51 18:28 19:46

Boğazlıyan 05:06 06:28 12:34 15:52 18:29 19:46

Çandır 05:05 06:27 12:33 15:51 18:28 19:45

Çayıralan 05:05 06:27 12:32 15:50 18:27 19:44

Çekerek 05:05 06:28 12:33 15:50 18:28 19:45

Kadışehri 05:03 06:26 12:31 15:49 18:26 19:44

Saraykent 05:05 06:27 12:33 15:50 18:28 19:45

Sarıkaya 05:06 06:28 12:33 15:51 18:28 19:45

Şefaatli 05:08 06:30 12:36 15:54 18:31 19:48

Sorgun 05:06 06:29 12:34 15:52 18:29 19:46

Yenifakılı 05:07 06:29 12:35 15:53 18:30 19:47

Yerköy 05:09 06:32 12:37 15:55 18:32 19:49

(Haber Merkezi)