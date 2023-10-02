Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 05:08     06:30     12:35     15:53     18:30     19:48

Akdağmadeni     05:03     06:26     12:31     15:49     18:26     19:43    

Aydıncık              05:05     06:29     12:33     15:51     18:28     19:46

Yozgat namaz vakitleri 1 Ekim 2023 Pazar Yozgat namaz vakitleri 1 Ekim 2023 Pazar

Boğazlıyan          05:06     06:28     12:34     15:52     18:29     19:46

Çandır                 05:05     06:27     12:33     15:51     18:28     19:45

Çayıralan             05:05     06:27     12:32     15:50     18:27     19:44

Çekerek               05:05     06:28     12:33     15:50     18:28     19:45

Kadışehri            05:03     06:26     12:31     15:49     18:26     19:44

Saraykent           05:05     06:27     12:33     15:50     18:28     19:45

Sarıkaya              05:06     06:28     12:33     15:51     18:28     19:45                                    

Şefaatli               05:08     06:30     12:36     15:54     18:31     19:48

Sorgun                05:06     06:29     12:34     15:52     18:29     19:46

Yenifakılı            05:07     06:29     12:35     15:53     18:30     19:47

Yerköy                05:09     06:32     12:37     15:55     18:32     19:49 

(Haber Merkezi)