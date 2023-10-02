Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:08 06:30 12:35 15:53 18:30 19:48
Akdağmadeni 05:03 06:26 12:31 15:49 18:26 19:43
Aydıncık 05:05 06:29 12:33 15:51 18:28 19:46
Boğazlıyan 05:06 06:28 12:34 15:52 18:29 19:46
Çandır 05:05 06:27 12:33 15:51 18:28 19:45
Çayıralan 05:05 06:27 12:32 15:50 18:27 19:44
Çekerek 05:05 06:28 12:33 15:50 18:28 19:45
Kadışehri 05:03 06:26 12:31 15:49 18:26 19:44
Saraykent 05:05 06:27 12:33 15:50 18:28 19:45
Sarıkaya 05:06 06:28 12:33 15:51 18:28 19:45
Şefaatli 05:08 06:30 12:36 15:54 18:31 19:48
Sorgun 05:06 06:29 12:34 15:52 18:29 19:46
Yenifakılı 05:07 06:29 12:35 15:53 18:30 19:47
Yerköy 05:09 06:32 12:37 15:55 18:32 19:49
(Haber Merkezi)