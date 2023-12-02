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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:07 07:36 12:35 15:02 17:24 18:47

Akdağmadeni 06:03 07:31 12:31 14:58 17:20 18:43

Aydıncık 06:06 07:35 12:33 14:59 17:21 18:45

Boğazlıyan 06:05 07:33 12:33 15:02 17:24 18:46

Çandır 06:04 07:32 12:32 15:01 17:22 18:45

Çayıralan 06:03 07:31 12:32 15:00 17:22 18:45

Çekerek 06:05 07:34 12:32 14:59 17:20 18:44

Kadışehri 06:04 07:33 12:31 14:58 17:19 18:43

Saraykent 06:04 07:33 12:32 15:00 17:21 18:45

Sarıkaya 06:05 07:33 12:33 15:01 17:22 18:45

Şefaatli 06:07 07:36 12:35 15:03 17:25 18:48

Sorgun 06:06 07:35 12:33 15:01 17:22 18:46

Yenifakılı 06:06 07:34 12:34 15:03 17:25 18:47

Yerköy 06:08 07:37 12:36 15:04 17:25 18:49