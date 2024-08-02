Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:53     05:34     12:52     16:44     20:01     21:34

Akdağmadeni    03:50     05:30     12:48     16:40     19:56     21:29

Aydıncık             03:50     05:31     12:50     16:43     19:59     21:34

Boğazlıyan         03:55     05:33     12:50     16:42     19:57     21:29

Çandır                 03:53     05:32     12:49     16:41     19:56     21:28

Çayıralan            03:52     05:32     12:49     16:40     19:56     21:28

Çekerek              03:49     05:30     12:49     16:42     19:58     21:32

Kadışehri            03:48     05:29     12:48     16:41     19:57     21:31

Saraykent           03:51     05:31     12:49     16:41     19:57     21:31

Alper Bahadır kimdir? Alper Bahadır kimdir?

Sarıkaya              03:53     05:32     12:50     16:41     19:57     21:30

Şefaatli                03:55    05:35     12:52     16:44     20:00     21:33

Sorgun                03:52     05:32     12:51     16:43     19:59     21:32

Yenifakılı            03:55     05:34     12:51     16:43     19:58     21:30

Yerköy                03:55     05:35     12:53     16:45     20:01     21:34

Kaynak: Haber Merkezi