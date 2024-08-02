Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:53 05:34 12:52 16:44 20:01 21:34
Akdağmadeni 03:50 05:30 12:48 16:40 19:56 21:29
Aydıncık 03:50 05:31 12:50 16:43 19:59 21:34
Boğazlıyan 03:55 05:33 12:50 16:42 19:57 21:29
Çandır 03:53 05:32 12:49 16:41 19:56 21:28
Çayıralan 03:52 05:32 12:49 16:40 19:56 21:28
Çekerek 03:49 05:30 12:49 16:42 19:58 21:32
Kadışehri 03:48 05:29 12:48 16:41 19:57 21:31
Saraykent 03:51 05:31 12:49 16:41 19:57 21:31
Sarıkaya 03:53 05:32 12:50 16:41 19:57 21:30
Şefaatli 03:55 05:35 12:52 16:44 20:00 21:33
Sorgun 03:52 05:32 12:51 16:43 19:59 21:32
Yenifakılı 03:55 05:34 12:51 16:43 19:58 21:30
Yerköy 03:55 05:35 12:53 16:45 20:01 21:34