Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:58     05:34     12:43     16:32     19:42     21:11

Akdağmadeni   03:55      05:30     12:39     16:28     19:37     21:06

Aydıncık             03:55     05:32     12:41     16:31     19:40     21:10

Boğazlıyan         03:59     05:34     12:41     16:30     19:39     21:07

Çandır                 03:58     05:33     12:40     16:29     19:38     21:06

Çayıralan            03:57     05:32     12:40     16:28     19:37     21:06

Çekerek              03:55     05:31     12:40     16:30     19:39     21:09

Ünlü manken Şevval Şahin kimdir? Ünlü manken Şevval Şahin kimdir?

Kadışehri            03:54     05:30     12:39     16:28     19:38     21:08

Saraykent           03:56     05:32     12:40     16:29     19:38     21:08

Sarıkaya              03:57     05:33     12:41     16:29     19:39     21:07

Şefaatli               04:00     05:35     12:43     16:32     19:41     21:10

Sorgun                03:57     05:33     12:41     16:31     19:40     21:09

Yenifakılı            04:00     05:35     12:42     16:31     19:40     21:08

Yerköy                04:00     05:36     12:44     16:33     19:43     21:12

Kaynak: Haber Merkezi