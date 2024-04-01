Yozgatlılar Ramazan'da bunu yaparken dikkat edin! Yozgatlılar Ramazan'da bunu yaparken dikkat edin!

Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:52     06:18     12:50     16:23     19:12     20:32

Akdağmadeni    04:48     06:14     12:45     16:19     19:07     20:27

Aydıncık             04:50     06:16     12:48     16:21     19:10     20:30

Boğazlıyan         04:52     06:16     12:48     16:21     19:10     20:29

Çandır                 04:51     06:15     12:47     16:20     19:08     20:28

Çayıralan            04:50     06:15     12:46     16:20     19:08     20:27

Çekerek              04:49     06:15     12:47     16:20     19:09     20:29

Kadışehri            04:48     06:14     12:46     16:19     19:08     20:28

Saraykent           04:50     06:15     12:47     16:20     19:09     20:28

Sarıkaya              04:51     06:16     12:47     16:21     19:09     20:29

Şefaatli                04:53    06:18     12:50     16:23     19:12     20:31

Sorgun                04:53     06:18     12:50     16:23     19:12     20:31

Yenifakılı            04:53     06:17     12:49     16:22     19:10     20:30

Yerköy                04:54     06:19     12:51     16:24     19:13     20:33

Kaynak: Haber Merkezi