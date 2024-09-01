Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Whatsapp Image 2024 08 17 At 22.28.25

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş    Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                 04:34     06:02     12:46     16:25     19:20     20:42

Akdağmadeni    04:30    05:58     12:41     16:21     19:15     20:37

Aydıncık             04:31     06:00     12:44     16:23     19:18     20:41

Boğazlıyan         04:34     06:01     12:44     16:23     19:17     20:39

Çandır                 04:33    06:00     12:43     16:22     19:16     20:38

Çayıralan            04:32    05:59     12:42     16:22     19:16     20:37

Çekerek              04:30    05:59     12:43     16:23     19:17     20:40

Kadışehri            04:29    05:58     12:42     16:21     19:16     20:38

Saraykent           04:31    05:59     12:43     16:22     19:17     20:39

Sarıkaya              04:32    06:00     12:44     16:23     19:17     20:39

Şefaatli                04:32    06:00     12:44     16:23     19:17     20:39

Sorgun                04:32    06:00     12:44     16:23     19:17     20:39

Yenifakılı            04:32     06:00     12:44     16:23     19:17     20:39

Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba neden öldü? Sol Bamba kimdir? Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba neden öldü? Sol Bamba kimdir?

Yerköy                04:36     06:03     12:47     16:26     19:21     20:43

Kaynak: Haber Merkezi