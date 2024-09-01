Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:34 06:02 12:46 16:25 19:20 20:42
Akdağmadeni 04:30 05:58 12:41 16:21 19:15 20:37
Aydıncık 04:31 06:00 12:44 16:23 19:18 20:41
Boğazlıyan 04:34 06:01 12:44 16:23 19:17 20:39
Çandır 04:33 06:00 12:43 16:22 19:16 20:38
Çayıralan 04:32 05:59 12:42 16:22 19:16 20:37
Çekerek 04:30 05:59 12:43 16:23 19:17 20:40
Kadışehri 04:29 05:58 12:42 16:21 19:16 20:38
Saraykent 04:31 05:59 12:43 16:22 19:17 20:39
Sarıkaya 04:32 06:00 12:44 16:23 19:17 20:39
Şefaatli 04:32 06:00 12:44 16:23 19:17 20:39
Sorgun 04:32 06:00 12:44 16:23 19:17 20:39
Yenifakılı 04:32 06:00 12:44 16:23 19:17 20:39
Yerköy 04:36 06:03 12:47 16:26 19:21 20:43