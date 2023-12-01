Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-1

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:06     07:35     12:35     15:02     17:24     18:47

Akdağmadeni    06:02     07:30     12:30     14:58     17:20     18:43

Aydıncık             06:05     07:34     12:33     14:59     17:21     18:45

Boğazlıyan         06:04     07:32     12:33     15:02     17:24     18:46

Çandır                 06:03     07:31     12:32     15:01     17:23     18:45

O uygulama ile kış aylarında pencere buğulanmasına son O uygulama ile kış aylarında pencere buğulanmasına son

Çayıralan            06:02     07:30     12:31     15:00     17:22     18:45

Çekerek              06:04     07:33     12:32     14:59     17:20     18:44

Kadışehri            06:03     07:32     12:31     14:58     17:19     18:43

Saraykent           06:03     07:32     12:32     15:00     17:21     18:45

Sarıkaya              06:04     07:32     12:32     15:01     17:23     18:46

Şefaatli                06:06    07:35     12:35     15:03     17:25     18:48

Sorgun                06:05     07:34     12:33     15:01     17:22     18:46

Yenifakılı            06:05     07:33     12:34     15:03     17:25     18:47

Yerköy                06:07     07:36     12:36     15:04     17:26     18:49

Kaynak: Haber Merkezi