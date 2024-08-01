Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:52 05:33 12:52 16:45 20:02 21:35

Akdağmadeni 03:48 05:29 12:48 16:40 19:57 21:30

Aydıncık 03:48 05:30 12:50 16:43 20:00 21:35

Boğazlıyan 03:53 05:33 12:50 16:42 19:58 21:31

Çandır 03:52 05:31 12:49 16:41 19:57 21:30

Çayıralan 03:51 05:31 12:49 16:40 19:57 21:30

Çekerek 03:48 05:29 12:49 16:42 19:59 21:34

Kadışehri 03:47 05:28 12:48 16:41 19:58 21:32

Saraykent 03:50 05:30 12:49 16:42 19:58 21:32

Sarıkaya 03:51 05:31 12:50 16:42 19:59 21:32

Şefaatli 03:54 05:34 12:52 16:44 20:01 21:34

Sorgun 03:50 05:31 12:51 16:43 20:00 21:34

Yenifakılı 03:54 05:33 12:51 16:43 19:59 21:32

Yerköy 03:54 05:35 12:53 16:46 20:02 21:36