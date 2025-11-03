İlçe Başkanı Hasan Ayçiçek, Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir, AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Alımlı ve Mehmet Köroğlu ile Belediye Meclis Üyesi Bayram Başol’un da eşlik ettiği saha ziyaretinde ekipler ziyaret edilerek kolaylıklar dilendi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı bir şekilde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarını değerlendiren İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Akdağ, grup yolunun bölge için önemine dikkat çekti.

Akdağ, “Tarhana Grup Yolumuz bölgedeki birçok yerleşim birimine ulaşım sağlayan stratejik bir güzergâh. Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlaması adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yatırımlarımızla köylerimizin yaşam standardını yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Saha incelemesinin ardından açıklama yapan Akdağ, tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bu hizmetin ortaya çıkmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Yolumuzun köylerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.