Yozgat ve Muğla illeri arasındaki karayolu uzaklığı ortalama 810 kilometredir. Muğla ve Yozgat arasındaki mesafe hangi ulaşım şeklini kullanılmasına göre değişkenlik gösterir.
Yozgat-Muğla Yol Tarifi:
Yozgat şehir merkezinden D200 karayolu ile Ankara istikametine gidin.
Ankara şehir merkezinden D200 karayolu ile Denizli istikametine devam edin.
Denizli şehir merkezinden D140 karayolu ile Muğla istikametine ilerleyin.
Yozgat-Muğla Otobüs Kaç Saat?
Yolculuk ortalama 12 saat sürmektedir.
Yozgat-Muğla Arası Özel Araçla Kaç Saat?
Yozgat-Muğla arası özel araçla yolculuk ortalama olarak 9 saat 56 dakika sürmektedir.
Muhabir: Beyza Bulut