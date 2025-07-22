Yozgat ve Muğla illeri arasındaki karayolu uzaklığı ortalama 810 kilometredir. Muğla ve Yozgat arasındaki mesafe hangi ulaşım şeklini kullanılmasına göre değişkenlik gösterir.

Yozgat-Muğla Yol Tarifi:

Yozgat şehir merkezinden D200 karayolu ile Ankara istikametine gidin.

Ankara şehir merkezinden D200 karayolu ile Denizli istikametine devam edin.

Denizli şehir merkezinden D140 karayolu ile Muğla istikametine ilerleyin.

Yozgat-Muğla Otobüs Kaç Saat?

Yolculuk ortalama 12 saat sürmektedir.

Yozgat-Muğla Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Yozgat-Muğla arası özel araçla yolculuk ortalama olarak 9 saat 56 dakika sürmektedir.