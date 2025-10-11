Yozgat İl Müftüsü Nihat Kök, il merkezinde faaliyet gösteren YİMEV Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Ziyarette 4-6 yaş grubundaki öğrencilerle bir araya gelen Müftü Kök, çocuklarla sohbet ederek onlara başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müftüsü Kök, Kur’an kurslarında verilen eğitimin önemine değinerek öğreticilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Çocuklarla sıcak bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından Müftü Kök, kursun genel işleyişi hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Nihat Kök’e ziyaretinde Şube Müdürü Murat Koca eşlik etti.

Kök, kurs yönetimi ve öğreticilerle görüşerek yapılan eğitim faaliyetlerinden memnuniyetini ifade etti.