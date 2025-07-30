Görev değişikliğiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Müftü Gülden, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla dört yılı aşkın süredir yürüttüğü Yozgat İl Müftülüğü görevinden resmi olarak ayrıldığını bildirdi.

Müftü Gülden açıklamasında, göreve başladığı ilk günden bu yana Yozgat halkıyla cami kürsülerinden şehir konaklarına, kültür merkezlerinden öğrenci yurtlarına, gençlik merkezlerinden cezaevlerine, hac-umre programlarından hafızlık icazet törenlerine kadar çok sayıda farklı ortamda bir araya gelme imkânı bulduğunu belirtti.

Yerel basında Ramazan aylarında günlük, diğer dönemlerde ise haftalık olarak kaleme aldığı köşe yazılarıyla dini konularda kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştığını aktaran Gülden, il genelinde düzenli olarak başlatılan konak, site ve yurt sohbetleriyle her kesime ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Görev süresi boyunca özellikle din eğitimi alanında önemli mesafeler katettiklerini ifade eden Gülden, bir önceki sınav döneminde Yozgat genelinde 89, merkezde ise 33 öğrencinin hafızlık belge sınavına girdiğini ve bunun il tarihindeki en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Proje hafızlık uygulamasını sadece merkezde iki sınıfla sürerken, Sorgun, Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerine yaygınlaştırdıklarını belirten Gülden, Boğazlıyan’da ise ilçe tarihinin ilk hafızlık kursunun açılışına öncülük ettiklerini aktardı.

4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının öğrenci sayılarını ikiye katladıklarını, yaz kursları ve ihtiyaç odaklı kurslarda da ciddi artışlar kaydettiklerini belirten Gülden, TDV Kız Öğrenci Yurdu ve İmran Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda yaz dönemlerinde yatılı kamplar düzenlediklerini de ifade etti.

Yozgat’a kazandırılan ibadet, eğitim ve sosyal alanlara da değinen Gülden, Çekerek’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın destekleriyle TDV kanalıyla Tevhit Camii’nin yapımına öncülük ettiklerini belirtti.

İl merkezinde Yılmaz ailesinin katkısıyla Kahyaköylü Nuri Yılmaz Camii ve bünyesinde iki sınıflı 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun yanı sıra; Bandelli, Hüzn-i Baba, Gülaylar ve İbrahim Hazer Camilerinin bünyesinde de çeşitli 4-6 yaş kurslarının yapımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Naciye Afet Şahin 4-6 yaş Kur’an Kursu’nu tam günlü ve dört sınıflı olarak faaliyete geçirdiklerini dile getiren Gülden, 90’lı yıllarda açılan ve yalnızca gündüzlü hizmet veren Bölge Yatılı Kız Hafızlık Kursu’nun ise baştan sona tadilatla yenilenerek tam kapasite hizmet verir hale getirildiğini açıkladı.

Hz. Ali Camii ve Külliyesi’nin inşaatının da şehir hastanesi yanında devam ettiğini belirten Gülden, projeye halkın desteğiyle önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

Vakıf hizmetleri kapsamında vekâletle kurban, zekât, fitre ve öşür gibi alanlarda nüfusa oranla Türkiye genelinde ön sıralarda yer aldıklarını belirten Gülden, tüm bu faaliyetlerde TDV Şube Mütevelli Heyeti, hayırseverler ve Yozgat halkının desteğini daima yanlarında hissettiklerini söyledi.

Diyanet Akademisi, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Liseleri ile iş birliği içerisinde birçok projeye imza attıklarını aktaran Gülden, üniversite camisine bağlı gençlik merkezini de tadilattan geçirerek öğrencilere yönelik çok yönlü hizmet sunan bir yapıya dönüştürdüklerini ifade etti.

Görev süresi boyunca kendisine destek olan kişi ve kurumlara teşekkür eden Gülden, başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve önceki dönem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olmak üzere, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’a, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a, il ve ilçe belediye başkanlarına, müftülük çalışanlarına, din görevlilerine, hayırseverlere, sivil toplum kuruluşlarına ve Yozgat halkına şükranlarını sundu.

Gülden, açıklamasını “Selam ve dua ile Allah’a emanet olun” sözleriyle tamamladı.