Yozgat İl Müftülüğü tarafından gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Gençlik Sohbetleri” programı bu hafta da gerçekleşti. Etkinlik, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda farklı liselerden gelen yatılı öğrencilere yönelik yapıldı.

İki haftada bir farklı konularla düzenlenen sohbet programının bu haftaki konukları Din Hizmetleri Uzmanları Ömer Evci ve Yusuf Nabi Dursun oldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, uzmanlar öğrencilere “Duanın önemi” üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Sohbetin ardından Hazreti Osman Cami İmam Hatibi Bekir Savaş ve Manevi Rehber Erhan Özdemir tarafından ilahiler seslendirildi. Program boyunca gençlerin etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu Müdürü İzzet İkiz’e İl Müftüsü Ali Gülden tarafından teşekkür edildi. Gülden, “Gençlik Sohbetleri” programlarının önümüzdeki haftalarda da farklı konular ve konuşmacılarla devam edeceğini belirtti.