Sarıkaya Müftülüğü Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencilerinin her yıl düzenlediği geleneksel pikniğin dördüncüsü, bu yıl Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu beldesindeki Gençlik Parkı’nda yapıldı.

Programa Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran ve eşi de katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Uzunlu Belediye Başkanı Mustafa Uçar’ın ev sahipliğinde, Kara Yakup Belde Belediye Başkanı Talat İbiş’in destekleriyle gerçekleştirildi.

Hafızlık öğrencileri, din görevlisi öğreticilerin rehberliğinde çeşitli etkinliklere katıldı. Ağaçların gölgesinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, havuzda kayık turu yaparak keyifli vakit geçirdi. Gün boyu süren programda öğrenciler hem eğlendi hem de kaynaşma fırsatı buldu.

Sarıkaya Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, “Başta Kaymakamımız Sayın Mubin Demirkıran olmak üzere, Belediye Başkanlarımız ve katkı sunan tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için güzel ve anlamlı bir gün oldu” ifadelerine yer verildi.