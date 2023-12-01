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AIDS ile ilgili önemli bilgiler veren Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirterek, “Erken tanı ve gelişen tedavi şartları ile HIV pozitif kişiler AIDS dönemine geçmeden uzun yıllar yaşayabilmektedir” dedi.

AIDS’ten korunma ve erken teşhis ile ilgili bilgiler veren Şahin, AIDS’in erken teşhisinin ölümcül sağlık sorunlarını ortadan kaldırdığını belirtti.

Yorgunluk, halsizlik, aralıklı ishal problemi, ağızda beyaz leke görünümünde plak varlığı ve sık sık hasta olmanın AIDS’in belirtileri olabileceğini söyleyen Şahin, tedaviye erken dönemde başlanması, düzenli takip ile bulaşın engellenmesinin kişinin yaşam süresinin uzaması, yaşam kalitesinin artmasını sağlayabileceğini ifade etti.

“ERKEN TANI ÖNEMLİ”

Erken tanının önemine değinen Şahin, “Bağışıklık hücrelerinin yüksek düzeyde tahribatı sonucu fırsatçı enfeksiyonların ilerleyerek ciddi hastalık tabloları oluşturması durumudur. Erken tanı ve gelişen tedavi şartları ile HIV pozitif kişiler AIDS dönemine geçmeden uzun yıllar yaşayabilmektedir. HIV pozitif kişi ile korunmasız yaşanan cinsel ilişki ile ortak kullanılan ve HIV enfekte enjektör veya steril edilmemiş cerrahi malzemelerle, enfekte kan ve kan ürünlerinde meydana gelir” dedi.

“YAŞAM SÜRESİNİ UZATIR”

Doğru tedavi ile bulaşın engellenmesi ve kaliteli bir yaşam sağlanmasının mümkün olabildiğini kaydeden Şahin, “Tedaviye erken dönemde başlanması, düzenli takip ve tedavi ile bulaşın engellenmesi, kişinin yaşam süresinin uzaması, yaşam kalitesinin artması, HIV ile ilişkili hastalık ve ölümlerin azaltılması sağlanabilmektedir. Ayrıca doğumdan önce anneye ve doğum sonrası bebeğe uygulanan koruyucu tedavi ile anneden bebeğe HIV bulaş büyük ölçüde önlenebilmektedir” diye konuştu.