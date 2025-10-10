1969 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından bölgede yapılan etüt çalışmaları sonucunda hazırlanan rapora göre Akdağ bölgesinin milyonlarca metreküp mermer rezervine sahip olduğu belirlendi.

Raporda özellikle pembe renkli kristalen dolomitler, gri-beyaz ve siyah renkli kristalen kalkerlerin teknik ve ekonomik açıdan mermer olarak değerlendirilebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

MTA raporunda şu ifadeler yer aldı: "Etüt sahasının yüksek kesimlerinde bulunan pembe renkli kristalen dolomitik mermerler, sık dokulu ve küçük kristalleri ile yüksek kaliteli olarak değerlendirilmektedir. Gri-beyaz renkli mermerler ise makrokristalin kalker özelliği taşımakta olup, kristallerinin büyüklüğü kalite üzerinde doğrudan etkilidir. Bu tür mermerlerin iç ve dış mekan kaplamalarında kullanımı, gerekli teknik analizler sonrasında netleşebilir."

"Zenginlik Açısından En Büyük Sahası"

Çayıralan'da yaşayan iş adamı Süleyman Kandemir, söz konusu mermer sahasının işletmeye açılması halinde bölge ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. 2 bin 800 hektarlık alanda yer alan mermer rezervinin önemine dikkat çeken Kandemir, "İçinde bulunduğumuz saha Akdağ mevkii Çayıralan. 2 bin 800 hektar mermer yatakları Türkiye'nin ortalama zenginlik açısından en büyük sahası. Etibank'ta şu anda ve kapalı bu saha. Bugüne kadar işletmeci henüz gelmedi. Neden gelmedi? Türkiye'deki maden işletmeciliğinin maliyetleri çok yüksek. Özellikle mermerde görmüş olduğumuz yüzeylerde uzun yıllarda sarı mermer çatlaklar oluşuyor. Neden oluşuyor? Depremlerden oluşuyor. Dolayısıyla da yerin altına girebilecek teknolojide henüz Türkiye'de işletmecilik anlayışı da çok zayıf. İtalya'da ve diğer dünya ülkelerinde bu iş dağın altına girerek, çatlakları arındırılmış bölgeden sabun kalıpları gibi çıkartılıyor ve ticari manada, verimlilik manasında, karlılık manasında yüksek mermerler üretiliyor" dedi.

"Bölge Gül Rengi"

Bölgede çıkarılan mermerin ‘rose' yani gül rengi olduğunu belirten Kandemir, bu rengin Türkiye'de nadir bulunduğunu da vurguladı. "Şu anda bulunduğumuz bölgenin rengi roze, yani gül rengi. Şu anda Türkiye'de ender bulunan mermerlerden birisi bu bölgede. Yani çok büyük bir zenginliğimiz var. Eğer bu zenginliğimizi, bizi duyup da buraya gelmek isteyen yatırımcılar olursa hem Yozgat kazanır, hem Türkiye kazanır hem de sanayicimiz büyük paralara erişmiş olur" diye konuştu.