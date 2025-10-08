Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir ile birlikte farklı okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Altınkaynak, ilk olarak Kınalı Hasan Ortaokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Altınkaynak, derslere olan ilgilerini ve motivasyonlarını yerinde gözlemledi. Öğretmenlerle de toplantı yapan İl Müdürü, eğitim-öğretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Altınkaynak, daha sonra Uğur Bektaş Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret ederek özel eğitim öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin ders etkinliklerine katılan İl Müdürü, onlarla keyifli vakit geçirdi. Öğretmenlerden yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Altınkaynak, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin gelişimi için gösterilen çabaları takdir etti. Okulun fiziki ve eğitim ortamlarını da inceleyen İl Müdürü, yöneticilere ve öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Altınkaynak, son olarak TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaretin, okulun 4. sınıf öğrencisi ve sınıf başkanı Zeynep Yılmaz’ın İl Müdürünü makamında ziyaret ederek yaptığı davet üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Altınkaynak, daveti için Zeynep’e teşekkür ederek tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Okulun fiziki durumunu ve eğitim ortamlarını yerinde değerlendiren Altınkaynak, eğitimde gösterilen gayret ve özveriden dolayı okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.