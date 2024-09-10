Milletvekili Sedef’e, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay eşlik etti. Ziyaret sırasında Milletvekili Sedef, kısa bir süre önce Yozgat’a atanan Albay Yalınkılıç’a görevinde başarılar dileyerek, “Yozgat’ımıza hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Sedef, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehrimize yeni atanan Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Komutanımızın Yozgat’ta başarılı görevler yapacağına inanıyoruz. Kendisine Yozgat’a hoş geldiniz diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından Sedef ve beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç ile bir süre sohbet ederek, Yozgat’ın güvenliği ve asayişi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Albay Yalınkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Sedef ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.