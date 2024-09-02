AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, ilçe ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Yapmış olduğu ilçe ziyaretleri kapsamında Milletvekili Şahan, Saraykent ilçesini ziyaret etti.

İlçede biri dizi ziyarette bulunan Milletvekili Şahan, AK Parti Saraykent İlçe Başkanı Necmettin Kaya, İl Genel Meclis Üyesi Nuri Çınar, Ozan Belediye Başkanı Ahmet Yaşar, Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun ve Parti Teşkilatı ile birlikte Saraykent Kaymakamı Ali Serttaş'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Şahan sırasıyla İlçe Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ve Mal Müdürlüğü'nü ziyaret etti.